MUSILE DI PIAVE - Con l’arrivo dell’estate sarà in funzione la nuova bretella di Caposile. «La Città Metropolitana, esecutrice dell’intervento, ci ha comunicato che sarà ultimata entro fine giugno - annuncia la sindaca Silvia Susanna - Sarà una prima soluzione all’annoso problema dell’intasamento a Caposile per le migliaia di pendolari e di turisti in transito verso il litorale, dando una prima risposta concreta alla frazione, in attesa di opere più importanti, a cominciare dall’Autostrada del Mare».



SVINCOLO

Il nuovo svincolo, che costerà 100mila euro, servirà ad alleggerire il traffico alla rotatoria di Caposile, che in estate si intensifica con le auto provenienti da Portegrandi, con la realizzazione di una strada che si staccherà dalla provinciale circa 200 metri prima della rotonda, occuperà il bordo del parcheggio sterrato e si innesterà su via IV Novembre, consentendo alle vetture, dirette al ponte di barche e a Jesolo lungo via Salsi, di non occupare la rotatoria. A breve, inoltre, il Comune emanerà anche il bando per la gestione del ponte di barche, a cui potranno partecipare quest’anno, oltre alle cooperative, anche i privati.



PETIZIONE

Tuttavia a Caposile sarebbe in atto una raccolta di firme contro la bretella. «È bene precisare che l’intervento non toglierà alcuno spazio alle aree verdi, ma occuperà il parcheggio comunale - precisa Susanna - Questo non causerà un incremento del traffico, perché lo scopo della bretella non è dirottare le autovetture verso il ponte, ma creare una corsia dedicata per “smistare” le autovetture finora in colonna sulla stessa carreggiata. Certo, questo intervento non risolverà tutti i problemi di traffico di Caposile, ma sarà una prima soluzione, tanto più che verrà realizzato un nuovo attracco per le barche proprio a ridosso del nostro parcheggio comunale, e quindi facilitare l’accesso al parcheggio diventa ancor più importante. Altri interventi - aggiunge la sindaca - stanno per essere progettati lungo la provinciale 44 per la diminuzione della velocità lungo questa via. I tempi per la realizzazione dell’Autostrada del Mare saranno consistenti e intanto andiamo avanti con altri interventi. Crediamo che dare una possibilità per snellire l’importante mole di traffico nel periodo estivo sia meglio di non far nulla e aspettare ancora del tempo prima di vedere realizzate le grandi opere».