Pojana. L'attore patavino giovedì sera sarà sul palcoscenico del Teatro comunale di Adria con il famoso personaggio-caricatura che mette in evidenza le debolezze dei veneti.



TEATRO

Andrea Pennacchi, alias Franco Ford detto Pojana, ed i suoi fratelli sono pronti ad infiammare il pubblico del teatro comunale di Adria. Serata da sold out per lo spettacolo, di e con Pennacchi e musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato, giovedì alle 21 per il terzo appuntamento della stagione teatrale della comunità del Groto. In scena il personaggio del celebre imprenditore veneto, adattamento delle Allegre comari di Windsor, fissato con le armi, i soldi, le tasse e gli immigrati, inventato da Pennacchi e portato alle luci della ribalta a Propaganda Live, la trasmissione su La 7. Con lui i suoi fratelli maggiori: Edo il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero e altri nati nell'aprile del 2014 quando venne ritrovato in un capannone di Casale di Scodosia, un Tanko, una macchina da movimento terra blindata, con tanto di cannoncino. In quella occasione Pennecchi ed il musicista Giorgio Gobbo iniziarono a raccontare le storie del Nordest che fuori dai confini nessuno conosceva.



I VENETI

«Il mondo deve sapere - ha raccontato più volte l'artista - come i laboriosi veneti costruiscono nei capannoni, svuotati dalla crisi, tecniche degne dell'Isis. Siamo diventati improvvisamente cattivi, evasori, razzisti, ottusi lontani da quelli stereotipi, il carabinieri o la servetta, delle pellicole in bianco e nero». Per lui i veneti sono passati da maschere più o meno goldoniane a specchio della società intera. Queste e altre storie, tra verità e falsità, Pennacchi porterà sul palco. Sul palcoscenico dal 1993, Pennacchi ha iniziato con il Teatro popolare di ricerca di Padova. Ha debuttato nella drammaturgia con Villan People prodotto da Pantakin, poi selezionato al festival Tramedautore del Piccolo Teatro Grassi di Milano e al Premio Fersen per la regia nel 2014. Per anni, con la collaborazione di Arteven , ha ideato e portato in scena una serie di lezioni spettacolo per le scuole superiori del Veneto. Questi progetti ora vengono portati avanti grazie alla compagnia Teatro Boxer da lui fondata. É direttore artistico, di Terrevolute festival della bonifica e della rassegna Odeo days. Ha recitato in cinque produzioni del Teatro Stabile del Veneto sotto la direzione di registi come Damiano Michieletto Bepi Emiliani e Emanuele Maria Basso e Natalino Balasso.



IL CINEMA

Per il cinema, ha lavorato con Andrea Segre , Carlo Mazzacurati , Silvio Soldini . In televisione, oltre ad essere stato il ragionier Galli ne Il paradiso delle signore , ha lavorato in Grand Hotel , Non Uccidere 2 , Don Matteo ed A un passo dal Cielo . É spalla di Paola Cortellesi in Petra , serie Sky uscita a settembre 2020. Ha pubblicato due libri con People: Pojana e i suoi fratelli e La guerra dei Bepi.