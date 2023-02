Perde il controllo, abbatte un velobox e si schianta contro un muretto di cemento, donna in prognosi riservata

ROVIGO - Ha falciato un velobox, poi è andata a schiantarsi violentemente contro un muretto in cemento di recinzione di un'abitazione. Uno schianto violento e gravi sono state le conseguenze per la donna che si trovava al volante, che è stata trasportata con l'elisoccorso in ospedale, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. È successo poco dopo le 14 alle porte d Sant'Apollinare, frazione di Rovigo, sulla Provinciale 4, che in quel tratto prende il nome di viale don Milani. La donna, a bordo di una Mercedes Station Wagon, ha perso improvvisamente il controllo mentre stava viaggiando in direzione Rovigo, proveniente da Ceregnano.

Prima del terribile impatto contro il muretto di cemento, senza alcun segno di frenata, ha anche abbattuto e scagliato a metri di distanza un velobox, un dissuasore arancione dove teoricamente a volte potrebbe essere piazzato un autovelox. Sul posto, oltre al personale sanitario del Suem 118, che ha ritenuto opportuno l'intervento dell'elicottero, atterrato in un campo adiacente, anche i vigili del fuoco e due pattuglie della polizia locale di Rovigo che si sono occupate dei rilievi e di regolare il traffico, chiudendo la Provinciale fino al termine delle operazioni.