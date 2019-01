«La mia pensione si è persa in una sorta di limbo tra banche»

di Guido Fraccon

ADRIA - «La miasi èin una sorta di limbo. Sto assistendo impotente a un palleggio di responsabilità. Rivoglio quanto prima i miei soldi. Chiedo che mi sia data una spiegazione valida e convincente».A lanciar un vero e proprio grido dall'allarme sule sulle potenziali difficoltà in cui potrebbe incappare un correntista è un settanduenne adriese d'adozione, A.G. le sue iniziali, che se ne sente vittima.«La mia pensione di circa 1.200 euro mensili, non mi è ancora stata accreditata. Si è praticamente persa nei meandri della- ha spiegato il pensionato -. Tutto è iniziato circa due mesi e mezzo fa. Sono correntista in una filiale locale di Monte dei Paschi di Siena. Mi sono trovato, a mia insaputa, correntista di un'altra banca, di una sorta di piattaforma on line».