Porto Viro, impianti fotovoltaici per gestire il polo sportivo

PORTO VIRO - Il Comune è intenzionato a dare vita ad una comunità di consumo tra i soggetti che gestiscono gli impianti del polo sportivo cittadino. Ad annunciarlo è stato il vicesindaco Thomas Giacon nel corso di un incontro sul tema del caro energia e di Imprendigreen, il certificato di buone pratiche ambientali per l'uso consapevole delle risorse in azienda, che si è tenuto nella sala convegni della biblioteca ed è stato promosso da Confcommercio Rovigo.



L'IMPEGNO

«Si lavorerà per stralci a partire dalla copertura del piazzale con pensiline fotovoltaiche - ha spiegato Giacon - poi ci concentreremo sulla copertura del palasport, quindi sulla piscina ed infine sui locali del campo di calcio. Tra i tre impianti, il parcheggio e le attività limitrofe collegate, la produzione di energia fotovoltaica arriverà a quasi un Mw». Per promuovere la creazione di comunità energetiche - sono 41 quelle attive in Italia a fine 2021 - a parlarne sono stati i vicedirettore dell'Unione metropolitana Venezia e Rovigo, Francesco Antonich, e Gabriele Parrino e Matteo Dalmaschio di Unoenergy, società partner di Confcommercio, con il duplice intento di orientare alla produzione di energia pulita e di arrivare ad abbatterne i costi. L'accento è stato così messo non solo sui benefici per l'ambiente, ma anche per quelli derivanti direttamente dall'autoproduzione e dai contributi ottenibili. Tra l'altro, avendo un raggio anche di 20 chilometri, le comunità energetiche permettono di superare le i vincoli ambientali, storici e paesaggistici che limitano al singolo l'installazione di impianti fotovoltaici.

Tra gli imprenditori presenti, più concreto è parso però il certificato Imprendigreen, con l'adozione di comportamenti virtuosi che si traducono in risparmi in campo energetico: a partire dalla presa di coscienza del proprio posizionamento, vengono infatti individuati percorsi green in grado di accrescere le performance ambientali. Interventi sui consumi energetici, idrici e gestione dei rifiuti che richiedono investimenti per i quali diventa fondamentale l'intervento di Fidi impresa Turismo Veneto:«Da questi incontri gli imprenditori devono capire che Confcommercio è un vero sistema di servizi e opportunità - ha affermato il responsabile Alberto Tagliapietra - per i comuni del Delta è ancora disponibile parte del plafond di risorse per il settore turistico ricettivo, con tre linee d'intervento che vanno dai 15mila ai 125mila euro».