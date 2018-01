Scabbia in ospedale, infettati â€‹un paziente e un infermiere

ROVIGO - Due casi di scabbia, uno ai danni di una paziente e l'altro a carico di un infermiere, sono stati riscontrati nel reparto di lungodegenza dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Lo rende noto l'Ulss 5, in una nota. «Lo scorso 23 gennaio - spiega l'unità sanitaria -, è stata diagnosticata una forma di scabbia in una una paziente ricoverata da 14 giorni. Immediatamente sono state attivate tutte le misure preventive e di controllo previste dal protocollo aziendale vigente che comportano l'isolamento tempestivo del paziente interessato dall'infestazione e l'avvio della sorveglianza sanitaria a tutti i pazienti e operatori che sono venuti a contatto». Qualche giorno dopo, è stato accertato un secondo caso di scabbia, a carico di un operatore, che ha fatto scattare un ulteriore intervento, di secondo livello rispetto ai protocolli in vigore, per il contrasto alla diffusione dell'infestazione.

