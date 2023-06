ROVIGO - Alberto Boccato, founder della startup innovativa Mamma Cocca, è il vincitore per la regione Veneto dell’Oscar Green 2023, il concorso indetto da Coldiretti Giovani Impresa, giunto alla 17esima edizione per promuovere le attività agricole imprenditoriali sane e sostenibili che ancora oggi si trovano in Italia, dando visibilità alle idee innovative dei giovani agricoltori.

L’Oscar Green, infatti, mira a premiare le imprese agricole più innovative del Paese, frutto di storie imprenditoriali che hanno saputo innovare nel rispetto della tradizione. Tutte le realtà partecipanti, seppure tra loro differenti, sono accomunate dalla volontà di perseguire un modello agricolo sostenibile da un punto di vista economico, sociale, ma anche ambientale. La cerimonia è stata effettuata ieri a Cavallino-Treporti.



Polesine protagonista

Tra i cinquanta partecipanti la giuria ha scelto la creatività artistica applicata alla viticoltura della trevigiana Anika Collodel, la generosità della veneziana Margherita Maggi che affida gli orti terapeutici, il genio di Marco Prosdocimi giovane padovano che ha salvato la produzione di ciliegie dal gelo, l’impegno per il presidio del territorio del bellunese Eris Costa, le uova super food del polesano Alberto Boccato, la stalla automatizzata realizzata dal vicentino Giacomo Dal Maso, l’abilità di relazionarsi con il pubblico del veronese Alessandro Filippi. La cerimonia è stata salutata dalla presenza del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia.

In gara 50 imprenditori agricoli di nuova generazione. Rovigo ha portato a casa due premi, entrambi nella categoria Fare filiera: l’azienda agricola Diego Boccato di Ceregnano e la startup delle uova Mamma Cocca con “Le uova per crescere… più meglio)” e la scuola di Trecenta Ipsaa Bellini in collaborazione con Coldiretti Rovigo con “Un patto per la crescita di tutti”.

Mamma cocca

«L’amore per la mia terra, il Veneto, e per il mondo agricolo più in generale è qualcosa che mi porto dentro sin da bambino: sono cresciuto in una famiglia di agricoltori e questo mi ha dato modo di assorbire in modo del tutto naturale i valori di rispetto e cura dei ritmi della natura e degli animali - commenta Alberto Boccato, fondatore di Mamma Cocca -. Pur avendo inizialmente intrapreso scelte di vita diverse da quelle della mia famiglia, diventando manager per una multinazionale tedesca, ho poi sentito il bisogno di tornare alle origini e attraverso il master Food & Wine - Web Marketing & Digital Communication ho voluto acquisire quegli strumenti teorici e pratici che mi permettessero di innovare l’azienda agricola dei miei genitori, senza però tradire i valori che mi sono stati trasmessi, dunque il rispetto e la valorizzazione del nostro territorio e la conservazione della genuinità dei prodotti».

Anni di lavoro

Per raggiungere questi obiettivi, Boccato ha dedicato anni alla ricerca e allo studio, appoggiandosi alla collaborazione di enti universitari locali. Le 200 galline ovaiole di Mamma Cocca oggi vengono nutrite attraverso un’alimentazione personalizzata che permette loro di produrre, in modo naturale, uova che hanno valori di Omega-3 superiori rispetto a quelle in commercio e di perseguire processi di allevamento sostenibili. «Il risultato di questi anni di studio è stata la formulazione di una dieta per le mie chiocce, ad oggi brevettata, che è arricchita di semi naturali eduli. Questi semi derivano proprio dai campi agricoli della mia famiglia: in questo modo, abbiamo eliminato dal mangime l’olio di soia, riducendo in massimo grado anche la farina di questo cereale che risulta particolarmente inquinante. Dunque, non solo riusciamo a ottenere uova che hanno alti valori nutrizionali, ma adottiamo processi produttivi che tutelano la sostenibilità ambientale. Non è la mia prima partecipazione all’Oscar Green. Quest’anno però la soddisfazione è ancora maggiore, proprio perché vedo premiata Mamma Cocca, la startup che ho fondato personalmente, con un progetto al quale ho dedicato tutto me stesso, senza lasciarmi abbattere dai numerosi impedimenti che ho incontrato».