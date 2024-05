ADRIA -Grande successo per l'Adria Blues Brothers day, manifestazione griffata Asso Ferrini per far rivivere il mito dei fratelli del blues, Jake e Elwood, interpretati da John Belushi e Dan Aykroyd nel film cult del 1980 di John Landis.

Dopo l'”irruzione”, di venerdì a palazzo Tassoni, per incontrare il primo cittadino Massimo Barbujani e l’Amministrazione, sabato, la vera e propria festa ha trasformato vari angoli della città in una sorta di remake della celebre pellicola, cult per intere generazioni di appassionati tanto di musica quanto di cinema. Sotto i riflettori l'originale “Blues Mobile”, la Dodge Monaco del 1974, pilotata da Jake e Elwood, arrivata dalla Svizzera, e i Blues Brothers Kids del centro Danza Loreo di Simonetta Granata. I dieci piccoli Blues Brothers, sotto la direzione delle loro insegnanti, hanno vestito i panni dei fratelli e hanno proposto performance sulle note delle canzoni più celebri del film. Non sono mancati gli inseguimenti, sullo stile del film, messi in atto nelle acque del Canalbianco dai Canottieri Adria vestiti in blues. E comparsa pure la superiora dell'orfanotrofio dove erano cresciuti Jake ed Elwood. In sala polivalente del Ferrini è stata allestita un mostra di gadget ed oggettistica a tema con tanto di angolo per foto segnaletica.



CONCERTO FINALE

Alla sera, il gran concerto finale al Ferrini con la B.B Band. Nel corso della serata gli appassionati hanno potuto rivivere le atmosfere del gruppo fondato da Aykroyd e Belushi. La B.B.Band, nata quasi per gioco, quando un gruppetto di amici ha "visto la luce" guardando insieme il film, hanno proposto brani inseriti nella colonna sonora della pellicola, da “Sweet Home Chicago” a “Everybody needs somedoby to love”, e le famosissime canzoni di Wilson Pickett come “In the midnight hour” e “Mustang Sally”. Nel repertorio non sono mancati altri grandi nomi del blues e del rhythm’n’blues con James Brown, B.B.King, Aretha Franklin, Otis Redding, Ray Charles e Cab Calloway.