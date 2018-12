Oro e soldi nel frigo con la scusa di bonificare: falsi tecnici in azione

di Francesco Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La truffa del falso addetto di Acquevenete fa nuove vittime, dopo le tante già colpite nel recente passato, con un'ondata in particolare a settembre. Giovedì è successo di nuovo. Come spiega la stessa Acquevenete, invitando i propri utenti a prestare particolare attenzione per difendersi dalle truffe dei falsi addetti che si presentano come tecnici dell'azienda del servizio idrico integrato, ricordando che il proprio personale tecnico non è autorizzato a proporre analisi dell'acqua, a raccogliere dati...