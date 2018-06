Operaio travolto e ucciso da un Tir mentre sfalcia l'erba lungo l'autostrada

di Francesco Campi

I dettagli nell'edizione di Rovigo de Il Gazzettino di martedì 19 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Staval’erba sul ciglio delled è morto dopo che un mezzo pesante lo ha travolto, insieme al suoe alla segnaletica che indicava il cantiere mobile. La tragedia è avvenute ieri, verso le 21, nel tratto di autostrada compreso tra gli svincoli di, lungo la corsia nord, quella diretta verso Padova.L’uomo, residente nel, sposato edi un bimbo di neppure un anno, è morto praticamente sul colpo dopo che ilha investito il suo furgone abbattendosi su di lui senza lasciargli scampo. Ai sanitari del 118 non è rimasto che constatarne la morte per i gravissimiriportati nell’impatto. Sul posto, oltre ai, la Polstrada di Altedo e i vigili del fuoco di Rovigo. Il traffico lungo l’A13 ha subìto forti rallentamenti fino a notte fonda per consentire il recupero degli automezzi, tutti posti sotto