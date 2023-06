Omicidio di Lendinara, 30enne ucciso da una coltellata durante una lite tra braccianti: 32enne condannato a 9 anni e 4 mesi

LENDINARA (ROVIGO) - È stato condannato a 9 anni e 4 mesi Mohammed Bensoltana, il 32enne di origini marocchine, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, accusato dell'omicidio, nella notte fra sabato 9 e domenica 10 luglio dello scorso anno, del 30enne connazionale Abdennebi Alasri, nella casa dove vivevano durante la stagione agricola, in via Ca' Mignola bassa, nella campagna di Lendinara.

La coltellata e la fuga, condannato a 9 anni e 4 mesi

Subito dopo aver vibrato la coltellata risultata letale, il 32enne era poi fuggito a piedi ed era stato poi rintracciato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Rovigo, insieme a quelli della Stazione locale, l'11 luglio, in un bar del centro di Bovolone. Ieri il giudice per le udienze preliminari Silvia Varotto, a conclusione del giudizio con rito abbreviato, condizionato dall'audizione di un consulente che aveva avanzato la tesi della legittima difesa o, quanto meno, dell'eccesso di legittima difesa, lo ha ritenuto colpevole di omicidio volontario, condannandolo a 9 anni e 4 mesi di reclusione ed al pagamento di 100mila euro a testa di risarcimento nei confronti dei genitori della vittima e di 30mila euro ad uno zio.

La ricostruzione

Le tre coltellate, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbero state vibrate durante una lite, divampata in parte a causa dell'eccesso di alcol, in parte ad apprezzamenti e battutine che sarebbero state fatte sulle rispettive mogli e fidanzate, non graditi ad Alasri che per questo avrebbe colpito il connazionale con un pugno. Ne è nato un parapiglia furioso, con i due contendenti che si sono avvinghiati. È durante questa colluttazione che Bensoltana ha afferrato un coltello da cucina ed ha vibrato tre fendenti, uno dei quali ha reciso l'arteria femorale di Alasri, provocandone la morte.