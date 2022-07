Interviene per fermare una lite nella notte, ucciso da una coltellata

LENDINARA - Ucciso da una coltellata, un colpo che l'avrebbe raggiunto mentre era intervenuto cercando di mettere pace fra due persone che stavano litigando furiosamente. L'omicidio si è consumato nella notte in un casale immerso nella campagna che circonda Lendinara, in via Ca' Mignola Bassa, al civico 2, a pochi passi dal canale Adigetto, dove abita un gruppo di stranieri, di origini marocchine, per la gran parte occupati come braccianti agricoli. La vittima è Alasri Abdennebi, 30 anni.

Ancora ignote le cause che hanno dato vita alla furibonda lite, sfociata nell'accoltellamento. L'uomo che ha sferrato il colpo mortale, sembra all'arteria femorale, è fuggito. Nella colluttazione è rimasto ferita anche un'altra persona, che è stata soccorsa ed accompagnato all'ospedale di Trecenta. Le sue condizioni non sembrano essere preoccupanti.

Dei rilievi all'interno del casale, della raccolta di testimonianze e della ricerca del fuggitivo si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Rovigo. Operazioni rese più complicate anche dal quadro di marginalità che fa da cornice a quanto accaduto.