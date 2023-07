ADRIA - Adria d’estate ingrana la quarta. Saltata, causa maltempo, la puntata di venerdì scorso, appuntamento stasera in città con la tradizionale kermesse griffata Adria Shopping. Sarà la musica il comune denominatore della serata.

In piazza Cavour si potrà assistere a partire dalle 21.30 all’esibizione dei Cani Sciolti, cover band di Fabrizio De André. La band, nata nel 2015, è composta da Simone Zennaro, voce, Stefano Bellettato , violino, tastiere, percussioni e voce, Marino Guarnieri, chitarra, Silvio Vecchione, chitarra, Luigi Vecchione, tastiere, percussioni e voce, Luca Bellan, batteria e percussioni e Carlo Ferroni, basso. I brani scelti verranno eseguiti cercando di rispettare le sonorità originali.

In corso Mazzini oltre all’area giochi e allo spazio divertimento per i bimbi si potrà assistere all’esibizione dei i Chank. Sotto i riflettori Raffaella Mori, voce, accompagnata dalla chitarra di Simone Piva e dal contrabbasso di Luca Ballotta. Il progetto, nato nel 2014, oltre al calore del jazz, spazierà dallo swing alla bossa nova, passando attraverso il pop e la musica italiana d’annata.

Sfilata di moda

In piazza Garibaldi, oltre alla sfilata di moda Paris je t’aime, organizzata da Adria Shopping e da una boutique locale, si potrà ascoltare l’esibizione di Chiara Rigosa. Ad accompagnarla al pianoforte Marco Lessio. Non mancheranno inoltre i dj set nei locali. Uno in particolare è degno di nota. A partire dalle 21, al Caffè Time di via Nazario Sauro, nei pressi del museo archeologico nazionale, si potrà ballare sulle note proposte di uno dei più amati dj del panorama polesano: Sergio Finotti in arte Bubu.

Sempre stasera alle 20.30, in via Ragazzi del ‘99, nell’area antistante la palestra Manzoni, dedicata a Mara Crepaldi Braga, la mamma della pallacanestro adriese, Alba 2015 proporrà l’ultimo atto di Sportlandia senza frontiere 2023, la serata conclusiva del grest, dopo sette intense settimane di attività del centro estivo. Numeri da record quelli di quest’anno per Sportlandia con 240 iscritti totali dal 12 giugno, data di inizio attività, e mai inferiori alle 100 presenze al mattino e 30 al pomeriggio. L’evento serale, senza frontiere, è stato pensato per unire giochi e divertimento per tutte le famiglie dei ragazzi che hanno partecipato a Sportlandia, il centro estivo multisport. Lo scopo principale di questa iniziativa è offrire un’opportunità di divertimento per genitori ed i bambini, creando un’atmosfera di competizione sana e coinvolgente.

Giochi e sfide

La serata sarà caratterizzata da giochi e sfide che metteranno alla prova le abilità, la strategia e il senso di squadra dei partecipanti. Durante l’appuntamento saranno presenti associazioni che hanno collaborato con Alba per Sportlandia, a partire dalla cooperativa Titoli Minori, co progettatore con Alba delle attività del grest, presente con i progetti di inclusione sociale di “Gustabili” e “A 4 mani”. In campo anche Avis, Croce Verde, anche come presidio di sicurezza, Orticelli di Giulia e La Bottega pedagogica. Le attività di Sportlandia proseguiranno anche ad agosto e settembre, con l’ iniziativa “Sportlandia extra time”. Dal 31 luglio all’11 agosto sono previste altre due settimane di attività sportive e di laboratori. Dal 28 agosto all’8 settembre è in programma la sezione Pre School, due settimane pensate per riprendere il ritmo della scuola con attività didattiche e aiuto compiti, alternate ad attività ludiche con orario dal al lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.