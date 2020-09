"Il cuore oltre l'ostacolo", murale sul Covid contestato dal club di atletica perché «incupisce lo stadio»

Ultimo aggiornamento: 12:47

ROVIGO - «Un monumento airealizzato nel posto sbagliato,un impianto sportivo da anni impegnato a portare gioia e colore alla città». È il giudizio di, consigliere comunale e vicepresidente disull’opera a tutta parete (tre metri per tre) realizzata nell’ambito della rassegna Wallabe che porta a Rovigo l’arte di strada. I murales arriveranno presto anche in altre strutture, ricoprendo anche il palazzetto dello sport, con le associazioni sportive che da ieri sono in allarme. Più precisamente, dal momento in cui Marco Bonvento ha condiviso la foto sul social Facebook scatenando una pioggia di commenti.Il giudizio non è sull’opera, «di per sé apprezzabile come tutto il Wallabe Festival, ma sul contesto. Il campo Coni è frequentato principalmente da bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, come altre società sportive ci impegniamo a portaresoprattutto dopo un periodo come questo. Invece il Covid rimarrà, in una gigantografia davanti agli occhi di tutti gli atleti, creando un’atmosfera che incupisce invece di rallegrare. La domanda che faccio è: lo vorreste sulle pareti del palazzetto o degli altri edifici pubblici? L’impressione è che questa iniziativa sia troppo egoriferita: il Comune lo sta facendo per sé, non effettivamente per la città».Sulla questione interviene anche il, che tra i commenti invoca «più rispetto per le società sportive». Sulla pagina Facebook si è creato un dibattito, con chi difende l’opera e ritiene esplicativa la frase colorata che invita a gettare “il cuore oltre l’ostacolo”. Nel mirino l’atteggiamento dell’amministrazione: «Il Comune ha annunciato il coinvolgimento delle società sportive, nella realtà nessuno è stato contattato - riprende Bonvento - per questo motivo presenterò un’interrogazione in consiglio comunale. La giunta dimostra dilo sport, agendo con arroganza. Cito anche l’inizio dei lavori alla tribuna che hanno comportato la chiusura degli unici bagni a servizio degli atleti alla ripresa degli allenamenti. I lavori sono necessari, ma condividere le intenzioni è altrettanto necessario: nessuno è stato avvertito dell’avvio del cantiere, avremmo potuto organizzarci».