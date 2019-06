Addetto alle pulizie muore schiacciato da un bancale di prodotti di vetro

di Francesco Campi

MELARA - Erano più o meno le 14 quando nel magazzino di Melara della Vetreria Bormioli, ora Bormioli Pharma, si è consumata la tragedia: un addetto alle pulizie all’interno della struttura è rimasto schiacciato da un grosso e pesante bancale di prodotti di vetro che gli è caduto addosso uccidendolo sul colpo. Per l’uomo, un 53enne di origini albanesi e residente a Castelmassa, Arben Rushitaj, non c’è stato alcunché da fare e anche la disperata corsa dell’ambulanza si è rivelata vana, perché il medico non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso.