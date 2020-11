SAN MARTINO DI VENEZZE È caduta in casa sabato sera, ha battuto la testa, non aveva ferite visibili e ha deciso di andare a dormire. Ma domenica mattina il compagno ha ritrovato Paola Pellegrini, 54enne di San Martino di Venezze, in fin di vita. Le condizioni sono apparse subito disperate, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Rovigo, ma tutti i tentativi di salvarla sono stati vani. Dopo giorni di agonia, la signora è scomparsa nella tarda mattinata di mercoledì, gettando nello sconforto un paese intero. Un incidente domestico che è costato la vita.

ORIGINARIA DI VILADOSE

Il sindaco Vinicio Piasentini ha appreso della tragedia e ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia: «Quando abbiamo saputo del lutto siamo rimasti tutti colpiti. La signora non era originaria di San Martino di Venezze, si era trasferita qui da alcuni anni, ma aveva subito coltivato amicizie. Aveva lavorato anche come badante: qualche mese fa ci eravamo ritrovati nei pressi dell’edicola e mi aveva raccontato che, per via di alcuni problemi fisici alla schiena, era rimasta senza lavoro. Come Amministrazione comunale, ci eravamo resi disponibili ad aiutarla in caso di necessità. La ricordo come una donna sempre disponibile, in bar o in piazza amava chiacchierare con gli altri compaesani. La famiglia del compagno, Enrico Olati, è molto conosciuta. Siamo veramente dispiaciuti e rinnoviamo le condoglianze ai parenti».

INCREDULITÀ

Increduli gli amici: fino a poche ore prima del tremendo fatto di cronaca, Paola postava sorridente le sue foto su Facebook, in compagnia dei familiari e dell’inseparabile Toby, il cagnolino che le teneva sempre compagnia. La 54enne era originaria di Villadose, da giovane si era trasferita in Umbria per motivi familiari e negli ultimi anni era ritornata in Polesine, a San Martino, dove aveva ritrovato la felicità assieme al nuovo compagno Enrico Olati. Commosso il ricordo di un’amica: «Era appena diventata nonna di una bellissima bambina. Era una bella persona: sempre sorridente, disponibile, lavoratrice. Amava camminare in mezzo alla natura ed era sempre assieme al suo cagnolino Toby. Non meritava una fine così». Paola Pellegrini, oltre al compagno Enrico, lascia le figlie Martina ed Andrea, i fratelli, la sorella e la nipotina. I funerali si terranno lunedì alle 10 nella chiesa di San Martino di Venezze.

