Meteo. È proprio Rovigo una delle città "più roventi" d'Italia

di Francesco Campi

ROVIGO - Caldo. Molto caldo. Un caldo da record. La previsione è che la colonnina di mercurio possa spingersi dove non era mai arrivata nell'ultimo decennio. Quella che si è appena aperta si prospetta una settimana di fuoco per i polesani, costretti a fare i conti con l'eccezionale ondata di calore in arrivo fra domani e giovedì, con Rovigo che viene indicata nella lista delle città più bollenti d'Italia. IL BOLLETTINOPrevisioni di afa e temperature roventi confermate anche dal bollettino...