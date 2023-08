MELARA - Torna l’evento top nel panorama enogastronomico polesano legato alle sagre: è stata presentata nella sede dell’Amministrazione provinciale l’edizione numero 31 della “Festa della Zucca” di Melara. Si tratta di uno degli eventi più caldi e sentiti in tutto il territorio polesano, a base di ottima cucina, bella musica, giochi, divertimento ed eventi di vario genere tra cui il dibattito. In questo senso sarà presente Stefano Berni, direttore generale del Consorzio di Tutela del Grana Padano.



RIPARTENZA AL MASSIMO



Dopo il biennio di stop imposto dal Covid-19, e la prima edizione dello scorso anno post pandemia, la macchina di questo evento è pronta a ripartire dopo più di tre mesi di organizzazione da parte dei volontari della Pro Loco, per arrivare pronti senza alcun intoppo alla prima serata. Da moltissimi anni ormai Melara, grazie a questa manifestazione, si è potuta togliere numerose soddisfazioni ed ha accolto importanti ospiti, per quest’anno è opportuno sottolineare la presenza dell’europarlamentare vicentina e membro della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Paola Ghidoni proprio in occasione della serata inaugurale dell’evento, martedì 8 agosto.



TORTELLI TIPICI



Simone Malagutti, presidente Pro Loco di Merlara racconta così l’organizzazione, l’importanza culturale del tortello e tutto il lavoro necessario che caratterizza il dietro le quinte dell’evento e la valorizzazione del prodotto. « Ogni sera, dai primi di maggio fino ad arrivare a fine luglio, oltre quaranta signor e sono al lavoro costantemente per produrre i nostri tipici tortelli, fino ad arrivare a più di 30 quintali - spiega Malagutti - inoltre, il nostro scopo è quello di rendere felici le persone, promuovendo e tutelando anche tramite il volontariato, attività che purtroppo ancora viene estremamente sottovalutata per l’importanza che ricopre, i nostri prodotti locali e la nostra varietà enogastronomica senza alcuna finalità commerciale come tante altre associazioni al nostro pari » .

Grande è la soddisfazione del Presidente della Provincia, Enrico Ferrarese: «È la prima volta che abbiamo il piacere di presentare un evento così importante a livello territoriale. Siamo orgogliosi di Melara, realtà locale ormai affermata, e della capacità del nostro territorio di fare un grosso passo in avanti per quanto riguarda la promozione di un evento così importante grazie anche al nostro nuovo percorso chiamato “Casa dei Comuni, portando così beneficio a tutte le zone limitrofe » .



COLLABORAZIONE



Il sindaco di Melara, Anna Marchesini, illustra invece in modo chiaro gli obiettivi di quest’anno, ovvero rendere il marchio riconoscibile e continuare a migliorare sempre di più questa festa e la sua organizzazione, uscendo sempre di più dalla dimensione di sagra di paese, anche grazie alla nuova collaborazione con Coldiretti avviata proprio in occasione di questa ultima edizione. « La Festa della Zucca possiamo definirla come una fotografia nitida del nostro territorio poiché rispecchia perfettamente tutti i valori polesani ed altopolesani - afferma Marchesini - ovvero essere in grado di lavorare e rimboccarsi le maniche con poche e semplici risorse a disposizione, riuscendo perfettamente nella riuscita dell’obiettivo prefissato » .

Saranno così ben tredici le serate che caratterizzeranno questo evento molto sentito, ovvero fino al 20 agosto, serata finale con la presenza dello spettacolo pirotecnico curato da Parente Events. Si prevedono infatti oltre mille persone a serata anche da varie zone circostanti pronte a godersi lo spettacolo e la festa direttamente sulle rive del Po, dove sarà possibile gustare ogni specialità a base di zucca servite ai tavoli, ovviamente, dai volontari della Pro Loco.



