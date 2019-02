Il sindaco Bergamin: «Chi scappa ha torto e non rispetta la città»

di Claudio Bertoncin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Il giro di boa, titolerebbe Camilleri., il primo ad aver portato orgogliosamente nell'estate di quattro anni fa sul sacro prato di Pontida la bandiera di Palazzo Nodari. L'ultimo giorno di gennaio ha mandato a casa tutti gli assessori, annunciando un rimpasto che appare difficile per i numeri risicati di una maggioranza che si è via via sfilacciata. La prima spallata alla sua Amministrazione, quella tentata venerdì sera dalle opposizioni nello studio del notaio Santoro, non è andata a segno: troppo poche dieci firme per mandare all'aria tutto e tornare a votare a fine maggio. Ce ne vogliono almeno 17.Mi preoccupano le file ai servizi sociali o dei giovani in cerca di lavoro, non quelle dal notaio. Chi scappa dalle proprie responsabilità per rifugiarsi in un ufficio fa del male e manca di rispetto a Rovigo, non a Bergamin.