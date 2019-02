La città è senza giunta e il sindaco Bergamin è ancora isolato

di Francesco Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Impazza il Carnevale, il vento gioca con i coriandoli che ricoprono il liston e a Palazzo Nodari tutti indossano una maschera. Con lo scherzetto che resta dietro l'angolo. Oggi potrebbe esserci un nuovo passo di minuetto, con annunci e controannunci. Tutto però, al momento, è ancora fermo al 31 gennaio: la città è senza giunta, il sindaco Massimo Bergamin non è uscito dall'isolamento in cui è stato ricacciato dalla sua riottosa ex maggioranza e il fatidico numero di 17 consiglieri che...