Forza Italia e Lega disertano l'ultimo incontro: Bergamin è solo

di Alberto Lucchin

ROVIGO Altra giornata di finta calma piatta a Palazzo Nodari. Il sindaco Bergamin è rimasto asserragliato per tutta la giornata di ieri nel suo studio, indaffarato a trovare la giusta quadra per accontentare la propria maggioranza, ormai dissolta da qualche settimana. Sembrava che ieri dovesse essere nominata la nuova giunta, a 15 giorni dal repentino azzeramento della precedente: invece niente. L'attesa per capire quale sarà il destino della città, se elezioni in primavera oppure nel 2020, lo sapremo solo oggi. Dire che l'Amministrazione Bergamin possa durare, viste le dichiarazioni di Lega e Forza Italia, è ormai davvero ai limiti dell'impossibile.