LENDINARA Manifattura Lendinarese viene acquisita da Holding Moda, la controllata di Holding Industriale di cui fa già parte la storica azienda locale Rbs. La realtà che fa parte della società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del “Made in Italy” annuncia infatti l’acquisizione di 4 laboratori, già fornitori delle aziende controllate, con l’obiettivo di una ancora maggiore integrazione della filiera e ottimizzazione della catena di fornitura. Tra gli ultimi ingressi nel gruppo c’è, appunto, Manifattura Lendinarese, storico fornitore della società Rbs situato a Lendinara e specializzato in confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti. Nell’estate del 2020 Holding Moda ha acquisito la maggioranza di Rbs, la società di Lendinara che vanta una storia quarantennale ed è specializzata nello sviluppo e produzione di capispalla per le principali maison internazionali del lusso, come trench, piumini, bomber, capi termosaldati, lavati e trattati, in pelle e tessuto. Le nuove acquisizioni del gruppo si inseriscono all’interno di un più ampio progetto di impegno nel rafforzamento della filiera moda, evidenziato dal progetto “The Ghost Makers”, concettualizzato per diffondere e far crescere la cultura della sostenibilità tra i propri laboratori al fine di garantire ai clienti del gruppo una catena di fornitura certificabile e trasparente.

IL PROGETTO

Lanciato a febbraio 2022, “The Ghost Makers” rientra nel percorso Esg (acronimo che sta per Environmental, Social e Governance) culturale e valoriale di Holding Moda volto a valorizzare le eccellenze del “Made in Italy” per offrire alle maison del lusso internazionale una filiera certificabile, creativa e ricca di competenze di altissimo livello. Giulio Guasco, amministratore delegato di Holding Moda, esprime la propria soddisfazione e spiega l’operazione. «Holding Moda prosegue nel suo percorso di internalizzazione della filiera, sempre più verticale ed integrata, a supporto del servizio che offriamo ai nostri clienti – dice -. Le operazioni portano all’interno del gruppo segmenti strategici della catena del valore, coinvolgendo circa 117 persone e rappresentando così un importante investimento per la crescita delle aziende parte di Holding Moda.

Abbiamo scelto laboratori con cui già le nostre aziende avevano rapporti, consci del loro valore e della portata delle loro competenze, con l’obiettivo di aggiungere tasselli altamente strategici all’interno della nostra filiera diretta». Fondata a Torino nel 2011, Holding Industriale (Hind) è una holding company che investe nei settori di eccellenza del Made in Italy, con l’obiettivo di favorire processi di crescita, di internazionalizzazione e di ricambio generazionale. Gli investimenti di Hind sono organizzati in 6 subholding tematiche operanti in settori che sono espressione dell’eccellenza e dell’unicità italiana: Holding Moda (fashion), La Fabbrica (comunicazione), Holding Food & Beverage (food&beverage), Holding Parts (ricambi per settore automotive), Holding Motion (robotica) e un progetto agricolo (settore CEA-agricoltura in ambiente controllato).