Maltrattamenti e violenze alla moglie di 20 anni più giovane di lui, arrestato un 60enne

CASTELMASSA - Un 60enne è stato arrestato dai carabinieri di Castelmassa (Rovigo) per maltrattamenti e di lesioni personali aggravate nei confronti della moglie, una 41enne di origini sud-americane. L'uomo, originario di Napoli ma trasferitosi in Polesine per ragioni di lavoro, è stato raggiunto dal provvedimento restrittivo emesso dalla magistratura del Tribunale di Napoli Nord. L'indagato era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, applicatagli all'esito delle indagini dirette dalla magistratura partenopea e delegate ai carabinieri di Mugnano di Napoli, a seguito della denuncia sporta dalla vittima due anni prima.