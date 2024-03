Makka Sualev, i diari della 19enne che ha ucciso il padre per difendere la madre: «Chi troverà questo scritto capirà, o io sarò morta o sarà morto lui»

Sfogava i suoi pensieri su un diario dove raccontava di quel padre violento che maltrattava lei e la madre. Così Makka, la ragazza diciottenne che venerdì scorso nell'abitazione di famiglia di Nizza Monferrato, nell'Astigiano, ha ucciso il padre Akhyad Sulaev per difendere la madre dopo l'ennesima lite domestica, scriveva poco prima del litigio fatale. Quattro pagine sequestrate dai carabinieri durante la perquisizione nella casa di via San Giovanni e riportate da La Stampa. Makka è ora indagata per omicidio volontario aggravato del padre.