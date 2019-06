di Erika Tosi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIACCIANO - Grave crisi per il Consorzio frutticoltori del Tartaro – Co.Fru.Ta, attivo dal 1961 e tra le prime realtà a piantare i kiwi in Italia negli anni ’70. I soci, chiamati in assemblea, sono delusi e arrabbiati, mentre i dipendenti temono per il futuro. La crisi perdurante dei mercati, complice l’impatto dell’embargo russo, sta mettendo in ginocchio questa realtà storica.