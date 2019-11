Laboratori tessili come il Far West: niente visite mediche né contributi versati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELMASSA (ROVIGO) - Nella notte tra il 15 ed il 16 novembre 2019, i carabinieri della compagnia di Castelmassa, della stazione di Trecenta e dell’ispettorato del lavoro di Rovigo, hanno eseguito una serie di controlli asituati nell’alto Polesine.Nel corso dell’attivita’ ispettiva e’ stato accertato che te pertanto i relativisono statiin stato di liberta’ alla Procura della Repubblica di Rovigo, nonché multati.J.Y., 39enne cittadina cinese residente in provincia di Varese, titolare di un, per aver omesso di sottoporre a visita medica preventiva i lavoratori dipendenti, nonché omesso di formarli in materia di sicurezza e salute, dove sono state anche comminate sanzioni per un totale di euro 3.200;C.W., 46enne cittadina cinese residente in provincia di Rovigo, titolare di, per aver omesso di sottoporre a visita medica preventiva i lavoratori dipendenti, omesso di formarli in materia di sicurezza e salute, nonché omesso la redazione del documento di valutazione rischi, dove sono state anche comminate sanzioni per un totale di euro 5.160;H.S., 59enne cittadino cinese residente in provincia di rovigo, titolare di un, per aver omesso di sottoporre a visita medica preventiva i lavoratori dipendenti, omesso di formarli in materia di sicurezza e salute, nonché omesso di versare i relativi, dove sono state anche comminate sanzioni per un totale di euro 3.200.