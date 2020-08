PORTO VIRO - Insulti, commenti di dubbio gusto e l’invito a lasciar perdere la corsa elettorale. Accade all’assessore comunale Marialaura Tessarin, ormai da una decina d’anni impegnata in politica a livello locale con il Pd, che è in corsa per le prossime Regionali. Nel pomeriggio di ieri, dopo la pubblicazione di un post su Facebook dove pubblicizzava la sua candidatura, si è subito scatenata una tempesta di commenti di odio, disprezzo, e insulti di vario genere nei suoi confronti frasi denigratorie che travalicano il limite del normale confronto politico tra avversari e che vengono per la maggior parte da uomini.

ATTACCATA

«Non è una novità che le donne vengano offese: prima era toccato ad altre mie colleghe, cui va la mia sincera solidarietà. Sono stata offesa perché donna e orgogliosamente di sinistra. Da anni lavoro per divulgare le mie idee e i valori progressisti di cui sono convinta - commenta Tessarin - A spaventarmi non sono le brutte parole, ci sono abituata, ma la consapevolezza di un clima di odio e intolleranza per chi ha idee diverse. La diversità fa paura, allontana le persone invece di essere valorizzata come una risorsa, e a pagarne il prezzo più alto sono sempre le donne, viste come un facile bersaglio secondo la visione misogina che purtroppo sta alla base della nostra società. Ci sono persone che si annoiano, sono frustrate e sfogano la loro rabbia sui social per rivendicare la propria esistenza e sentirsi qualcuno, come a dire che se non odi non sei nessuno».

A difesa di Tessarin sono intervenuti altri utenti social, il circolo comunale del Pd e molte donne, ma una presa di posizione forte arriva dalla Conferenza regionale donne democratiche del Veneto che alla piena solidarietà personale e politica aggiungono: «Basta con questi attacchi, le donne che si impegnano in politica hanno una marcia in più, vogliono lavorare per tutte/i», lanciando l’hashtag #siamotuttemarialaura. «Questa brutta vicenda - conclude Tessarin- mi dà consapevolezza di non essere sola, visto che tante donne comuni e le mie colleghe di partito rappresentate dalla portavoce Raffaela Salmaso sono intervenute con decisione in mio favore. Il mio impegno per abbattere ogni tipo di discriminazione, da qui in avanti dovrà essere ancora più grande». Proprio stasera, alle 18.30 al Delta sporting club di via VII Mari, è prevista l’apertura ufficiale della campagna elettorale di Tessarin. Ci sarà anche il candidato presidente del Pd Arturo Lorenzoni che presenterà il programma della sua coalizione.

