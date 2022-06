Schianto con un camion alla rotatoria, auto abbatte un lampione e finisce nell'aiuola: ferita una donna

ROVIGO - Una precedenza mancata ed un'auto ed un autoarticolato si sono scontrati violentemente nella rotatoria che si trova tra viale Porta Po, viale delle Industrie e viale del Lavoro alle porte di Rovigo, attorno alle 10.30. La carambola ha fatto finire l'auto, una Volkswagen Tiguan, sull'aiuola centrale. Nel violento impatto è stato completamente abbattuto anche il lampione che illumina la rotatoria.

APPROFONDIMENTI ROVIGO L'incidente in rotatoria tra auto e camion, ferita una donna

La donna che si trovava al volante che è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo, per questo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per consentire l'estrazione in sicurezza ed il primo soccorso da parte degli operatori del Suem. Anche la portiera del grosso camion è risultata bloccata dallo scontro, motivo per cui i pompieri hanno dovuto liberare anche l'autista del mezzo pesante, che pure non ha riportato gravi lesioni. Peggio sembra essere andata alla donna che si trovava nell'auto, anche se le sue condizioni non sono apparse particolarmente critiche pur lamentando dolori alla schiena.

Dei rilievi e di regolare la viabilità si è occupata la polizia locale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, visto anche il punto nodale per l'accesso alla città ed alla zona industriale. Un incidente analogo, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, si era verificato nello stesso punto ma fra due auto lo scorso 23 aprile.