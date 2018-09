Incidente in officina. Fiammata da una bombola: due ustionati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Gravenella mattina di lunedì 17 settembre all'interno della, in via Anita Garibaldi a Rovigo: unaè partita da una, forse di acetilene econale alle. I due feriti sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Rovigo ma i medici stanno valutando il trasferimento ai Grandi Ustionati di Padova.Sul posto vigili del fuoco di Rovigo, Suem, Polizia e anche il questore Fabio Cilona. Accertamenti in corso da parte dello Spisal.