Esce di strada con la sua Honda 1000 all'incrocio: 29enne morto sul colpo

CEREGNANO - Terribile incidente mortale oggi, domenica 13 giugno, verso le 19.30. Giacomo Cappato, 29 anni di Adria, in sella alla propria moto Honda CBR 1000, mentre percorreva via Vittorio Veneto a Lama Polesine, frazione di Ceregnano, all'altezza dell'incrocio con via Micca, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada ed è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ceregnano e Sezione radiomobile di Rovigo, oltre al Suem.