Azienda agricola in fiamme: allarme per la densa colonna di fumo nero

ROVIGO - Violento incendio questa mattina in un'di, nella zona est della città, subito dopo la tangenziale. Lè scoppiato intorno alle 9,30 in: a produrre lanero è stata la combustione di unae di unsotto la tettoia a pochi metri di distanza.Sul posto, oltre a due squadre deidi Rovigo, anche laun'ambulanza del Suem, intervenuta a titolo precauzionale. Nessun ferito fortunatamente. I pompieri sono ancora all'opera per lo spegnimento delle fiamme e lo smassamento del materiale bruciato.