â€‹Cinergia, lo stop dopo il rogo del cinema durerà mesi

di Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - «Siamo noi i primi a sperare che le indagini vadano più a fondo possibile, anche se mentre sono in corso». Parole intrise di amarezza quelle pronunciate da, socio insieme adelche dal marzo 2006 ha gestito il multisala del centro commerciale Sagittario, a fianco della Fattoria, fino alla notte fra venerdì 8 e sabato 9 dicembre, quando il devastante incendio al sottostante negozio cinese New Look ne ha fatto scattare la chiusura fino a data da destinarsi.«Ancora non sappiamo di che entità siano i danni alla struttura e, quindi, se è possibile quanto meno una riapertura parziale: le indagini sono in corso e fino alla loro conclusione tutto è coperto da segreto istruttorio». Il fascicolo fa capo al sostituto procuratore Fabrizio Suriano e anche sotto Natale il Nucleo investigativo dei vigili del fuoco di via Dell'Ippodromo, con il supporto di personale inviato dal Comando di Venezia, ha provveduto a raccogliere le testimonianze di quanti erano al cinema la sera dell'incendio...