Travolto da un'auto mentre torna a casa in bici col buio: muore a 86 anni

FICAROLO - Ha perso la vita dopo essere statoda un’auto mentre pedalava verso casa in sella alla sua vecchia Graziella., 86 anni, di Ficarolo, è morto praticamente sul colpo. Abitava in località. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 18iLa ragazza che lo ha investito, una 28enne di, si è presentata sottoai carabinieri dicendo di aver sentito un urto ma di non aver visto nulla. Il corpo era ruzzolato nella scarpata.