Rugby Rovigo sull'azzurro Luca Morisi, sarebbe il colpo dell'anno. Ufficiale l'arrivo di Boscolo. Test estivi con Petrarca e Colorno

ROVIGO - Jacopo Boscolo ottavo neo acquisto ufficializzato. Luca Morisi obiettivo (o sogno)per il ruolo di centro al posto di Ratuva Tavuyara.

Due amichevoli di lusso al “Battaglini” con Petrarca e Colorno, rivincite dei play-off scudetto, in preparazione al campionato. Sono le novità di giornata sul fronte della FemiCz Rugby Rovigo in vista del raduno di lunedì. Per il quale sono già in città i nuovi acquisti Zottola, Sperandio, Boscolo e Samuele Ortis (fotografato con il super tifoso Moreno, ma non ancora ufficializzato).

Partiamo da quello che sarebbe il colpo di mercato dell’anno, se i concretizzerà. Morisi, 32 anni, 1,82x95 chili, 44 presenze azzurre, da domani in raduno a Padova con l’Italia per preparare i testo con Scozia e Irlanda in vista della Coppa del mondo, potrebbe diventare la stella della FemiCz Rovigo. Giocava in Premiership ai London Irish, una delle tre squadre fallite, come il pilone Danilo Fischetti. Quest’ultimo si è accasato alle Zebre, Morisi non ha ancora trovato ingaggio. A fianco del suo nome nelle convocazioni azzurre si legge “svincolato”. Potrebbe approdare a Rovigo come l’apertura inglese Jacob Atkins, anch’egli dei London Irish, che ha fatto la prima conoscenza diretta con Alessandro Lodi a Londra, dove il coach rossoblù si trovava in vacanza le scorse settimane.

I contatti con Morisi ci sono stati e al momento sarebbero in stand-by. Il giocatore si è preso tempo per decidere, aspettando un eventuale contratto da club francesi, inglesi o di Urc che potrebbe venire le prossime settimane quando giocherà i test premondiali e, probabilmente, la sua seconda Coppa del mondo. Anche la società ha preso tempo. Valutando forse l’ipotesi di un ingaggio a stagione inoltrata, come l’anno scorso con Tavuyara.

Due comportamenti legittimi. Certo che se ci fosse fin d’ora la possibilità di portare a Rovigo un giocatore di categoria superiore come Morisi, a condizioni economiche possibili per il budget, sarebbe un delitto farsela scappare. La FemiCz potrebbe impostare una campagna abbonamenti basata su due giocatori al Mondiale (Bazan Velez l’altro in lizza) e uno di Premiership (Atkins). Qualcosa di simile al Mirco Bergamassco del 2013/14. E magari toccare per la prima volta quota mille, obiettivo di Francesco Zambelli.



IL RITORNO

Ufficiale invece il ritorno in rossoblù, del mediano di mischia classe 1998 Jacopo Boscolo. «Nato a Este, Boscolo cresce nelle giovanili di casa - scrive la Rugby Rovigo - arrivando da juniores a Badia e Rovigo. Ha vestito i colori rossoblù nel 2016, quando con l’Under 18 guidata da Lodi si è aggiudicato il titolo di campione d’Italia. Poi 4 stagioni a Badia e una ai Centurioni in serie A. Dal 2021 è al Colorno (25 presenze). Nel seven veste la maglia dei Cavalier, squadra di rugby dei Vigili del fuoco, vincendo i World Police & Fire Games nel 2019 e 2022». Sono entusiasta di tornare a casa a Rovigo, dove ritrovo ex compagni di Under 18 e coach Lodi che più ha creduto in me. L’obiettivo è crescere ancora e dare il mio contributo alla squadra».

LE AMICHEVOLI

Fissate la amichevoli della FemiCz. Dopo un allenamento congiunto con il Benetton e la tradizionale sfida Rossi vs Blu, due partite da play-off contro il Petrarca e il Colorno, le due squadre superate in finale e semifinale per vincere il titolo. Una belle proposta per soddisfare la fame di rugby che ad agosto e settembre attanaglia i tifosi e fare due pienoni estivi al “Battaglini”