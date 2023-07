FemiCz Rugby Rovigo: rosa di 39 giocatori per difendere lo scudetto. Ecco tutti i nomi e le caselle ancora mancanti

ROVIGO - Una rosa potenziale di 39 giocatori per difendere il titolo di campione d’Italia.

La sta allestendo la FemiCz Rugby Rovigo in vista del raduno stagionale di lunedì 24 luglio. L’anno scorso lo scudetto è stato vinto con 37 giocatori, trovandosi in emergenza e correndo ai ripari nel corso della stagione per gli infortuni. Con Tavuyara e Moscardi (tornato dalle Zebre) è andata bene, con Theys meno (peccato non aver visto a Rovigo il baby terribile Gallorini al suo posto). Quest’anno si spera di soffrire meno.

Anche stavolta a quota 39 si dovrebbe arrivare ingaggiando qualche giocatore nel corso della stagione e inserendo dei giovani. Nella nuova Serie A Elite a 9 squadre ci sono 6 partite in meno da giocare (2 di regular season in campionato e 4 in Coppa Italia) rispetto al dismesso Peroni Top 10. I rivali per la corsa play-off però si sono tutti rafforzati parecchio, con gli esodati da Calvisano o con colpi tipo Fuser al Valorugby, Giammarioli alle Fiamme Oro, Bellini al Petrarca. Anche gli scontri con le squadre di seconda fascia saranno più duri con due retrocessioni. Alcuni dei giocatori in rosa poi saranno assenti a lungo per il recupero dai gravi infortuni ( Lugato, Lertora, Borin), mentre Lautaro Bazan Velez sarà probabilmente alla Coppa del mondo. Sabato 15 luglio è in panchina in Australia-Argentina 2° turno del Championship.

Il numero di partenza di 39 giocatori, più alto rispetto a 37, appare quindi congruo per affrontare le rivali e le insidie. Ai 39 va aggiunta la decina di giovani provenienti dal vivaio o project player (figura istituita la scorsa stagione) che farà la preparazione con la prima squadra e poi sarà destinata all’Under 18 o al Badia.

I nuovi acquisti al momento sono nove, quattro già ufficializzati, cinque lo saranno nei prossimi giorni. A essi dovrebbero aggiungersi un trequarti centro per riempire la casella lasciata vuota da Tavuyara (questo acquisto potrebbe essere fatto a stagione iniziata); un terza linea per completare il reparto dove Lubian va centellinato, come Ferro in seconda; un pilone e un’ala per compensare le lunghe assenze di Lugato e Lertora. In questi ultimi tre casi si dovrebbe puntare su giovani emergenti o su “scommesse” provenienti da categorie inferiori, come quelle vinte nelle scorse stagioni con Emanuele Leccioli ed Enrico Giulian.

TUTTI I NOMI

Ecco la potenziale rosa, con i nuovi acquisti in stampatello, dei quali finora solo 5 sono stati ufficializzati dalla società, e i punti di domanda sui possibili altri arrivi.

Piloni (7): Swanepoel, Pomaro, WALSH, Quaglio, Leccioli, Lugato e (?).

Tallonatori (3): Giulian, Cadorini e Ferraro.

Seconde linee (4): ORTIS, ZOTTOLA, Ferro e Steolo

Terze linee (7): Lubian, Cosi, Casado Sandri, MEGGIATO, Sironi, Munro e (?).

Mediani di mischia (4): Chillon, Bazan Velez, BOSCOLO e Visentin.

Mediani d’apertura (2): ATKINS E DOGLIANI.

Centri (5): Uncini, Moscardi, Ferrario, Elettri e (?)

Ali (5): Sarto, Lertora, VACCARI, Bacchetti e (?).

Estremi (2): Borin e SPERANDIO.