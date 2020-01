Travolta e uccisa vicino a casa: anziana muore dopo 3 giorni di agonia

ROVIGO - Era stata investita nel pomeriggio di sabato, in viale Oroboni, proprio di fronte al comando della polizia locale. Oggi Valentina Mantovani, 71 anni, si è spenta per le conseguenze dell'incidente.



Erano da poco passate le 18 e l'investimento si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Galimberti. I soccorsi erano stati immediati, con la polizia locale che aveva subito chiuso al traffico la strada mentre e con un'ambulanza e l'automedica del Suem accorse in pochi istanti. Inizialmente le condizioni della donna non sembravano gravi: aveva riportato la frattura a un piede e qualche trauma.



Il quadro clinico però si è successivamente complicato: ieri il decesso dell'anziana, che abitava a poche decine di metri dal luogo in cui ha perso la vita.



I dettagli nell'edizione di Rovigo de Il Gazzettino di mercoledì 22 gennaio