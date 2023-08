ROVIGO - Estate sicura anche grazie ai volontari della Croce Rossa Italiana. È il progetto promosso dal comitato di Rovigo in collaborazione con il Suem 118 dell'Ulss 5 polesana. Il progetto prevede un presidio sanitario composto da due volontari formati ed addestrati a bordo di due biciclette servo assistite attrezzate con materiale sanitario e defibrillatore automatico esterno. Le due biciclette sono in costante collegamento con la sala operativa della Croce Rossa Italiana di Rovigo e la Sala operativa del 118 al fine di gestire al meglio gli interventi. L'obiettivo è quello di prestare un primo soccorso nelle piste ciclabili della città di Rovigo offrendo quindi una prima assistenza in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso avanzati. Le biciclette permettono infatti di raggiungere i percorsi ciclo pedonali nell'immediato al fine di ridurre i tempi di intervento che in caso di arresto cardiaco è fondamentale. Il servizio svolto a titolo gratuito dal Comitato di Rovigo è organizzato nei fine settimana, sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20.

Iniziative

L'Associazione Renzo Barbujani ha organizzato, con la partecipazione della Croce Rossa, Comitato Provinciale di Rovigo e l'Università Popolare Polesana, con il patrocinio del Comune di Rovigo, l'Estate in Città, una serie di iniziative ed eventi, che si terranno in Pescheria nuova, ogni giovedì, venerdì, sabato, domenica di agosto dalle 20 alle 23. «È una kermesse di carattere letterario, artistico e musicale - sottolinea Danilo Turcato, presidente della Barbujani - frutto della piena ripresa dell'attività associativa del rilancio del rapporto di collaborazione con il Comune di Rovigo, al servizio della comunità cittadina».

In mostra

Saranno allestite due mostre: un'esposizione di pittorica e fotografica, curata dai partecipanti ai Laboratori di pittura e disegno e di fotografia, e una mostra documentaria della Croce Rossa, curata dal Gruppo Filatelico grazie all'impegno del socio Enzo Bertelli. Saranno visitabili ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica di agosto dalle ore 20,00 alle ore 23,00. Ci saranno poi una serie di eventi, che prenderanno il via con l'inaugurazione, che si terrà sabato 5, con una la serata "Territorio e Fantasia", con testi e poesie intervallate e commentate dalla musica della fisarmonica, a cura del Gruppo "Arnaldo and Friends". Domenica 6 agosto, sempre alle 21, serata musicale animata dal maestro Giuliano Pajarini; venerdì 11 sarà presentato il libro "La Capessa", una pièce scritta dai partecipanti al Laboratorio di scrittura creativa, che sotto la direzione di Giorgia Brandolese si esibiranno in un saggio di rappresentazione teatrale tratto da questo volume Sabato 12 agosto, ci sarà la prima Serata con l'artista, che vedrà come protagonista maestro Giancarlo Gulmini dipingere un quadro in diretta; domenica 13si terrà la manifestazione della Croce Rossa, con dimostrazione di soccorso pediatrico. Si riprenderà la sera di venerdì 18 agosto, con l'esibizione in diretta del pittore Carlo Campi, sui seguirà sabato 19 sera la performance della pittrice Carla Gatto, mentre Lucia Soldà animerà, sempre con la composizione di un'opera pittorica in diretta, la serata di venerdì 25. L'ingresso alle mostre e a tutte gli altri eventi (inizio alle 21) è libero.