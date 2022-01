ROVIGO - Un nuovo giro di giostra: da domani i tamponi drive in si sposteranno al Censer. Una possibilità già trapelata la scorsa settimana quando il direttore generale dell’Ulss 5, Patrizia Simionato , aveva spiegato che sul problema che si era presentato a causa del massiccio afflusso di auto e del loro impatto sulla viabilità dell’accesso in città da viale Tre martiri, oltre che sulla rotatoria per l’ospedale, si stava lavorando senza soste per trovare una soluzione : «Abbiamo studiato i flussi di traffico - aveva spiegato - ma ci sono variabili che non possono essere preventivate e intoppi che rischiano di creare disagi. Per questo i nostri tecnici hanno già effettuato un sopralluogo all’Interporto e al Censer per valutare la migliore soluzione per uno spostamento del centro tamponi drive - in. Tutto deve essere attentamente valutato, ma abbiamo già previsto le risorse necessarie e spero che già lunedì prossimo si possa essere in grado di partire nella nuova collocazione».



Il drive - in aperto solo la mattina e fino a oggi collocato nel parcheggio della cittadella socio-sanitaria, riservato all’esecuzione di tamponi prenotati dal Sisp, il Servizio di igiene e sanità pubblica, permette l’esecuzione di tamponi direttamente in auto. Ma al crescere dei numeri, sono cresciute anche le auto. Anche perché in molti si sono infilati comunque, anche senza prenotazione. Il 10 gennaio, il “lunedì nero”, la coda ha ingolfato il traffico nella rotatoria dell’ospedale e sulla Regionale per Adria ben oltre la nuova rotatoria per l’incrocio per Buso e Sarzano. Per questo erano stati introdotti dei correttivi, anche dopo un tavolo in Prefettura: l’orario di inizio era stato spostato alle 9 e il servizio è stato esteso anche alla domenica. E lunedì 17 tutto è filato liscio, ma il giorno c’è stato nuovamente qualche intoppo al traffico.

Anche per evitare di trovarsi sempre sul filo di un rasoio , la decisione è stata dunque presa e da domani si parte. Per assorbire la coda, in modo da evitare che anche su viale Porta Adige si producano rallentamenti, è stata realizzata una sorta di circuito con una serpentina delimitata dai new- jersey, che si snoda all’interno di tutto il grande parcheggio dove da anni sono ospitate le giostre del luna park in occasione della Fiera d’ottobre.



Il servizio funzionerà con le stesse modalità di quello in cittadella, dalle 9 alle 12, sette giorni su sette. «Un ulteriore sforzo organizzativo che abbiamo fatto - rimarca il dg Simionato - per l’esecuzione dei circa 200 tamponi al giorno con prescrizione del Sisp per le persone prese in carico, evitando di di concentrare tutto in cittadella. Sono tamponi eseguiti su prenotazione e dilazionati nella fascia oraria di apertura. Ringrazio tutti quanti hanno collaborato per questo spostamento che fra l’altro, ci consentirà di raddoppiare il servizio di tamponi non drive - in in c ittadella, sgravata dai flussi delle auto, estendendo anche alla mattina quelli che attualmente eseguiamo solo al pomeriggio. Il nuovo parcheggio da circa 100 posti, realizzato insieme al nuovo Punto Covid, permetterà fra l’altro un più agevole accesso. Questo nuovo orario mattutino sarà dedicato a tutte le persone che devono effettuare il tampone di fine isolamento con la modalità di prenotazione».

Il Covid Point in cittadella, quello appena inaugurato , sarà quindi attivato, sempre da domani, anche in orario mattutino, dalle 8.30 alle 13, oltre al pomeriggio dalle 14 alle 20, sette giorni su sette.

L’Ulss 5, fra l’altro, dal 19 gennaio scorso, ha introdotto l’obbligo della prenotazione per tutti i Covid Point, drive - in compreso, per meglio gestire i flussi e le attività. L’accesso diretto è consentito comunque nei Punti Covid all’ospedale di Rovigo, alla Casa delle a ssociazioni di Adria, all’ospedale di Trecenta, a Lendinara e a Rosolina, ma solo per le persone affette da disabilità e per i bambini fino a 12 anni, ma sempre con prescrizione. Inoltre, nel pomeriggio, i Punti Covid di Lendinara, in c ittadella a Rovigo, di Adria e di Rosolina mettono a disposizione fasce orarie dedicate, su prenotazione, ai percorsi scolastici.

I minori di 12 anni che rientrano nel percorso delle sorveglianze scolastiche, devono prenotare secondo le modalità indicate dalle scuole.