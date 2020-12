ROVIGO Altri due lutti portano a 120 il numero complessivo di polesani morti con Covid. A spegnersi nelle ultime 24 ore sono stati un 76enne bassopolesano e una 88enne di un Comune del Medio Polesine, che erano ricoverati, rispettivamente, in Terapia intensiva e in Area Medica all’ospedale San Luca di Trecenta, classificato come “Covid Hospital” proprio per la specifica destinazione al trattamento dei pazienti colpiti dal Coronavirus. I decessi di residenti in Polesine nei reparti Covid di Trecenta e Rovigo salgono così a 96, mentre per altri 24 polesani la morte è sopraggiunta mentre si trovavano ricoverati in strutture fuori provincia.

NUOVI CONTAGI

A preoccupare sono soprattutto i nuovi contagi nelle case di riposo: altri 10 ospiti e un operatore di Villa Agopian di Corbola, con il totale che arriva a 59 ospiti e 25 operatori, un altro operatore e un altro ospite dell’Iras di Rovigo, dove con tre ospiti e quattro operatori trovati positivi in pochi giorni sembra purtroppo configurarsi la possibilità di un focolaio, e, di nuovo, nella casa di riposo Sant’Anna di Villadose, che vede emergere la positività anche di un ospite, oltre che di un operatore. Risalgono quindi a 13 le strutture residenziali con almeno un caso di positività e sono sette con casi fra gli ospiti.

SUORE CONTAGIATE

A queste strutture si aggiunge poi la casa di riposo Madre Dolores, in via del Cappuccini a Rovigo, che, gestita dalle Serve di Maria Riparatrici, accoglie suore anziane, ammalate e inferme. In questa particolare struttura sono risultate contagiate 24 delle 26 ospiti e anche quattro operatrici.

CONVENTO IN QUARANTENA

Sembra essere per questo che, di riflesso, anche i Cappuccini del convento che sorge dall’altra parte della strada sono entrati in quarantena, così da sospendere tutte le celebrazioni liturgiche nella loro chiesa, come recita un cartello affisso sulla porta d’ingresso. Proprio fra i Cappuccini di Rovigo e di Lendinara c’erano stati alcuni dei primi contagi polesani della prima ondata epidemica, portando anche alla scomparsa dell’amato padre Luciano Pastorello. Le nuove positività di giornata sono 112, 46 fra persone già in isolamento, con il totale dei polesani che è rimasto contagiato da febbraio a oggi che sale a 5.014. Ovvero uno ogni 46, quasi il 2,2%.

GUARIGIONE

Le guarigioni emerse ieri invece sono state 87, con il totale che arriva a 2.594. Sono, quindi, 2.300 i polesani che sono al momento positivi, mentre sono 2.850 quelli in isolamento domiciliare. L’andamento della curva del contagio si conferma il leggera risalita, con l’incidenza, ovvero la percentuale di nuovi positivi in rapporto ai tamponi eseguiti che arriva al 6,51%.

I TAMPONI ESEGUITI

Il totale dei tamponi, intanto, arriva a 229.472, ovvero poco meno di uno a testa per ogni residente. Dalle 15 di mercoledì alle 15 di ieri ne sono stati elaborati 3.112, 565 molecolari e 2.547 antigenici rapidi.

ISOLAMENTO DOMICILIARE

I polesani in isolamento domiciliare sono 2.850, mentre i ricoverati calano a 118, con 15 posti letto occupati in Terapia intensiva e 94 in Area medica e semintensiva Covid al San Luca, 8 in Malattie infettive a Rovigo e un paziente anche nella Psichiatria di Adria.

LE SCUOLE

Ben 10 le nuove positività fra bambini o ragazzi in età scolare: uno alla primaria di Mardimago, emerso con gli screening dopo la scoperta di una precedente positività, uno alla media di Ceregnano, uno alla media Venezze di Rovigo, uno alla media di Castelguglielmo, uno alla media di Castelmassa, uno alla media di Baruchella, uno alla scuola elementare di Porticino a Porto Viro, uno alla media di Santa Maria Maddalena, uno alla scuola media Viola di Corbola e uno anche fra i più piccoli, al nido Buonarroti di Rovigo.

