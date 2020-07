Due nuovi positivi al coronavirus, si sono contagiati con contatti avuti fuori provincia

ROVIGO - Sono due i nuovi soggetti positivi al Covid 19 tra i residenti in Polesine registrati dall'Ulss 5. Sono riconducibili a contatti avuti con contagiati provenienti da fuori provincia. Si tratta di una donna del 1994 e di un uomo del 1961, residente in Alto Polesine che era rientrato da un paese africano. E' in isolamento dalla data del rientro ed è asintomatico.

In tutte le Strutture residenziali protette del Polesine non si segnalano positività né tra gli ospiti né tra gli operatori. I tamponi eseguiti da inizio epidemia sono 61.048. Le persone sottoposte a tampone sono 25.677. Fermo a 417 il totale dei guariti. Sono 14 le persone attualmente positive in provincia e 179 quelle in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA