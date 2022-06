Zaia: «L'infezione Covid è tornata ad essere importante: attendo i prossimi 10 giorni»

VENEZIA - «Oggi è innegabile che l'infezione sia tornata a essere importante». Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, oggi 21 giugno, commentando la risalita dei contagi Covid negli ultimi giorni (oggi 6.452 nuovi positivi e 9 morti rispetto ai 96 positivi e 1 morto dello stesso giorno di 1 anno fa), anche a causa della nuova variante BA.5. Il governatore ha comunque spiegato che «l'impatto sugli ospedali, in questo momento, è pressoché immutato. Abbiamo 27 persone in terapia intensiva e circa 440 in area non critica. La fase è ancora endemica, ma ora vedremo cosa succede da qui ai prossimi dieci giorni».

APPROFONDIMENTI 21 GIUGNO Covid Veneto, il bollettino di oggi, martedì 21 giugno 2022.... LA PANDEMIA Covid, corre il contagio della nuova variante Omicron Ba5: Padova ha... SALUTE Covid, ecco il dispositivo che uccide il virus nell'aria (con le... BOLLETTINO Covid, ripartono i contagi nel trevigiano: duemila casi in due... COVID Omicron 5, i sintomi: affaticamento, tosse e febbre (ma non è... LITE TRA VIROLOGI Omicron 5, Bassetti contro Pregliasco: «Non so come fa a fare... COVID-19 Israele e Omicron, oltre 10.000 casi in un giorno: mai così...

Zaia: «Autonomia, siamo al giro di boa»

«Domani saremo a Roma. Posso dire che siamo arrivati al giro di boa. Noi abbiamo fatto i compiti per casa, è stata scritta una legge quadro che auspichiamo rispetti le nostre istanze e sia portata prima possibile in Parlamento». Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, oggi al punto in merito all'incontro sull'autonomia regionale in programma domani, 22 giugno, a Roma con il ministro Mariastella Gelmini. «Questa non è una secessione - è tornato a chiarire il governatore - Per tradurla in modo semplice, chiediamo al Governo, in virtù di una facoltà che ci è data dalla Costituzione, che alcune competenze dello Stato siano dirottate a livello regionale e ci arrivino i soldi per gestirle. Chiediamo di avere più responsabilità nella gestione territoriale, come principio di responsabilità. Noi chiediamo 23 materie - ha concluso Zaia - per ciò che non ci viene dato prima, vogliamo sia confermato che possa essere negoziabile dopo».