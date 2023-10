Castelmassa. Paura allo stadio comunale, un calciatore si accascia a terra per un malore: rianimato con massaggio cardiaco

CASTELMASSA (ROVIGO) - Paura oggi pomeriggio allo stadio comunale di Castelmassa, durante una partita di calcio di Seconda categoria tra Altopolesine e Union Cus. Un malore in campo ha tenuto in apprensione per circa mezz'ora calciatori, staff tecnico e tifosi, preoccupati per le sorti di un giovane calciatore dell'Union di Casale di Scodosia.

Il difensore della squadra ospite si è infatti accasciato a terra privo di sensi. Solamente il pronto intervento del masaggiatore della squadra di casa ha evitato il peggio, adottando delle manovre come il massaggio cardiaco, imparato come volontario di Croce Rossa e Protezione Civile.

Il 21enne residente a Merlara è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Rovigo. La partita è stata naturalmente sospesa sul 2-2.