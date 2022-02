ROVIGO - Il mago, i trampolieri, l’illusionismo, i giocolieri, le bolle giganti senza dimenticare le maschere, i balli e i tradizionali “comici dell’arte” Arlecchino, Colombina, Brighella, Pantalone e Dottore. Il centro città, domenica, sarà il cuore del carnevale: il primo dopo la pandemia e l’emergenza sanitaria , il primo a essere organizzato durante una domenica ecologica in un quadro di eventi ben più ampio della sola festa di carnevale , che si collocano nello scenario del centro libero dalle auto. L’iniziativa è stata presentata nei dettagli dagli assessori Dina Merlo e Roberto Tovo , insieme a Emilio Zenato del gruppo teatrale Il mosaico e ai rappresentanti delle associazioni Fiab e Rem. «Sarà una domenica ecologica particolare - ha esordito Merlo - è la seconda che si tiene a febbraio e rappresenta il recupero della domenica ecologica che non si è svolta a dicembre , caduta giusta per abbinarci la festa di carnevale».

Merlo ha ricordato che il centro, per l’intera giornata, sarà raggiungibile utilizzando il bus navetta che ogni 15 minuti transiterà lungo corso del Popolo, ma anche in via Oroboni e viale della Pace , servendo così i parcheggi ai margini del centro. Durante la giornata è previsto anche l’allestimento di un gazebo della Fiab in piazza Merlin , che organizzerà anche un’asta di bici rigenerate a partire dalle 16 : il ricavato servirà all’acquisto di una rastrelliera da posizionare in città. In Gran Guardia alle 17.30 si terrà la presentazione del libro “Viaggio nel Delta del Po”, a cura dell’associazione Rem. Inoltre saranno presenti bancarelle di dolciumi.



CORIANDOLI



La festa di Carnevale, invece, andrà in scena a partire dalle 15 in piazza Vittorio Emanuele , ma al mattino, come ha precisato Tovo, il museo Grandi fiumi organizza l’iniziativa “Smascheriamo la storia” alle 11. «Domenica saranno ancora in vigore le restrizioni della pandemia - ha precisato Tovo - quindi il carnevale è realizzato in ossequio a queste prescrizioni. All’aperto non c’è più l’obbligo della mascherina F fp2 , ma in caso di assembramenti l’invito è di portarla con sé per indossarla».

Come accennato, le iniziative che animeranno la festa prevedono un carro gigante statico, trampolieri, una biciclettona, burattini, animazione di maschere classiche della commedia dell’Arte, balli, esibizioni per grandi e picc ol i con operatori in abito carnevalesco, spettacoli di giocoleria con palloncini ecologici, camminata con i trampolieri, spettacoli di magia e di bolle giganti e premiazione delle mascherine.

«Abbiamo realizzato un carnevale cercando di non creare assembramenti e prevedendo varie postazioni nello spazio della piazza dove gli spettacoli si terranno più volte in modo ciclico durante il pomeriggio» ha puntualizzato Zenato.

Intanto, un assaggio del carnevale è stato dato ieri mattina in piazza Garibaldi dagli alunni delle classi prime della scuola primaria Pascoli che in maschera e accompagnati dalle insegnanti, hanno raggiunto a piedi il centro e animato la mattinata con coriandoli, stelle filanti e ballando tutti insieme la “Tarantella di Carnevale”.