In questi anni ha sempre lottato con gli amici, gli altri dirigenti e la squadra: adesso tutto il popolo rossonero sta facendo il tifo per lui. La Rivarese ha battuto 2-1 l’Audace Bagnolo Canda, domenica pomeriggio, nella seconda giornata del campionato di calcio di Terza categoria. Una vittoria dal sapore speciale, dedicata a un dirigente colpito da un grave incidente. Il giovane nei giorni scorsi stava lavorando alla ditta Mancin Nadia Srl, azienda di Rivà, frazione di Ariano nel Polesine, che si occupa di produzione e vendita di prodotti ittici.

È rimasto ustionato da un getto di soda caustica che lo ha colpito in viso, mentre stava pulendo un compressore

Tutt’ora è ricoverato e in condizioni stabili. Rimane ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Di certo, c’è che il ragazzo è stato accompagnato proprio dai colleghi al pronto soccorso della casa di cura di Porto Viro, per ricorrere alle prime cure mediche.

Il personale sanitario si è accertato della situazione, molto grave, tanto da rendere immediatamente necessario il trasferimento all’ospedale di Rovigo. È fuori pericolo, ma le lesioni riportate agli occhi rimangono estremamente preoccupanti. Le condizioni nelle ultime ore sembrano migliorare lentamente: l’infortunio ha scosso dirigenti e amici, visto che il giovane da anni segue il calcio nella frazione, ricoprendo un ruolo dirigenziale. Una presenza importante per tutti, pronta a incitare la squadra e a supportarla, invece, nei momenti di difficoltà.

Domenica la Rivarese era in svantaggio, poi ha trovato la forza e grinta per reagire e vincere 2-1 con le reti di Rondin e Finotti. Al triplice fischio finale, ecco la foto di gruppo per celebrare il successo, con alle spalle lo striscione affisso che recita “Forza Gianca” per il loro compagno e i fumogeni accesi dai tifosi a fare da splendida cornice.

È il secondo incidente sul lavoro accaduto, nel giro di una settimana, in provincia di Rovigo. L’altro precedente risale allo scorso martedì, quando un intervento di messa in sicurezza, alla fonderia Draxton a Rovigo in viale delle Industrie, ha finito per provocare un infortunio. Una lavoratrice è rimasta gravemente ferita al volto a causa della caduta di un parapetto da un’altezza considerevole.

Il grosso manufatto metallico, che doveva servire per evitare cadute e che invece è caduto esso stesso, avrebbe colpito la donna dopo essere rimbalzato a terra, quindi non direttamente, cosa che visto il peso, avrebbe potuto comportare conseguenze letali. La dipendente è stata trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.