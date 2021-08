LENDINARA - Sono a disposizione delle famiglie numerose e di quelle con persone over 65 i buoni acquisto che il Comune eroga per “far girare” l’economia lendinarese, spendibili, al momento, solo nei sedici negozi che hanno aderito all’iniziativa.

Sta prendendo vita l’idea dei buoni voluti dall’Amministrazione comunale con l’intento di far circolare denaro nelle attività locali, messe a dura prova dalla pandemia. L’ente locale ha 92.500...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati