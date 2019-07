Boara, via al progetto per il nuovo ponte

di Alberto Lucchin

ROVIGO - Anas conferma che entro qualche mese inizierà l'intervento di sistemazione del ponte sull'Adige tra Boara Polesine e Boara Pisani. L'azienda nazionale per la manutenzione delle strade statali spiega che i propri uffici sono nel pieno della fase di progettazione e che in ogni caso, prima di avviare il cantiere, sarà loro premura prendere contatto con gli enti locali coinvolti e con la Prefettura di Rovigo per cercare di limitare al minimo i disagi derivanti dalla chiusura di un così importante tratto...