BADIA POLESINE (ROVIGO) - Novità in arrivo sul fronte delle strutture per l'istruzione per il 2024. Ad accennare alle mosse dell'amministrazione badiese specie per quanto concerne l'asilo nido è stato l'assessore Valeria Targa che ha relazionato sull'argomento durante l'ultimo consiglio comunale. L'esponente della giunta ha ricordato il termine del contratto di appalto per il servizio di gestione dell'asilo "I fiori più belli", con relativa gara (durata di tre anni con possibilità di proroga) e ha anticipato le prospettive future.

ANNO SCOLASTICO

«In linea con le esigenze lavorative delle giovani famiglie si sta lavorando per proporre dall'anno scolastico 2024/2025 un servizio più ampio sia in termini di orario di ingresso che di uscita, sia come periodo di apertura - ha spiegato Targa -. Attualmente, il servizio nido chiude dal 16 luglio al 31 agosto; per cui potremo prevedere lo stop solo nel mese di agosto e in base alle adesioni , se possibile, nelle sole due settimane centrali, con capacità recettiva già dalle 7.30 sino alle 18.30, con l'obiettivo di arrivare alla capienza massima di 50 bambini». Quest'anno, ha poi ripreso Targa, terminerà anche il servizio di trasporto scolastico attualmente affidato alla società Pilotto Viaggi di Cavarzere (Venezia).

GARA D'APPALTO

«Intendiamo procedere con una gara di appalto per affidare il servizio per tre anni con possibilità di rinnovo di ulteriori due - ha continuato l'assessore all'Istruzione -. Infine, è in programma la gara per il servizio pasto scolastico, attualmente garantito dalla cooperativa Cir Food». Il Comune, tornando all'attività prevista nell'anno appena iniziato, cofinanzierà una serie di progetti scolastici e verranno mantenuti invariati i contributi per le scuole paritarie dell'infanzia: 9500 euro alla scuola per l'infanzia Monsignor Berardo e 23.500 euro all'associazione Giuseppina Fumagalli.

GLI ALTRI IMPEGNI

«Anche nel 2024 - ha aggiunto Targa toccando la delega alla Cultura - l'amministrazione comunale vuole proporre spettacoli rivolti ai più piccoli. Ospiteremo in teatro due appuntamenti della rassegna Premio Tomeo e il tradizionale spettacolo di Santo Stefano a conclusione della rassegna Il Teatro siete voi». Commentando la fine della stagione al Sociale con i ringraziamenti di rito, l'assessore comunale ha anche guardato alla Collezione Balzan e al lavoro del Comitato biblioteca: «Sono numerose le iniziative in programma per valorizzare la Collezione, con l'inserimento in calendario di alcune proposte a tema da parte di Aqua che gestisce il servizio di apertura. A queste si aggiungono ulteriori forme di promozione, come la possibilità di visitare la quadreria al prezzo di un euro grazie al biglietto per l'accesso in teatro. Il Comitato biblioteca, guidato da Daniela Barboni, ha già definito una parte della programmazione 2024 con la conferma del concorso Versi in abbazia e le seconde edizioni del Festival dell'autore polesano e di Giallo in abbazia, rassegna del libro giallo; tutti eventi per i quali si sono registrati buoni risultati in termini di partecipazione».