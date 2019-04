Travolsero anziana col furgone e fuggirono: pirati rintracciati in un mese

ROVIGO - I carabinieri della stazione di San Martino di Venezze hanno denunciato per lesioni stradali gravi, fuga e omissione di soccorso due uomini residenti in provincia di Padova, G.L., 73 anni, e G.F. di 47. I due lo scorso 17 marzo avrebbero travolto una donna di 63 anni di Porto Viro nel centro di Polesella, durante lo svolgimento del mercato dell'antiquariato, mentre spostavano il loro furgone in retromarcia, allontanandosi senza prestarle soccorso. L'anziana, trasportata al pronto soccorso di Rovigo, ha subito una contusione al torace, varie fratture e una contusione facciale, per una prognosi di 66 giorni. Ricostruita la vicenda con le testimonianze dei presenti e il filmato del circuito di videosorveglianza cittadino, i carabinieri hanno identificato e quindi denunciato i responsabili.

