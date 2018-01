Cantiere non segnalato, annega in auto nel Po: tecnico condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LOREO - Se la segnaletica fosse stata apposta correttamente, l’incidente del 9 aprile 2011 costato la vita a, uscita di strada con la sua Polo e inabissatasi nelmorendo annegata, probabilmente non sarebbe avvenuto.Questa la conclusione delladi Venezia, che ha in partedi primo grado che aveva assolto i quattro imputati, accusati diper le carenze legate alladel cantiere per la realizzazione delle nuovedi Cavanella d’Adige.