Animazione estiva, riparte anche La Nuvola Blu all'Ulss 5 Polesana

ROVIGO – Riapre il centro estivo aziendale "La Nuvola Blu". Da lunedì 6 luglio al 28 agosto negli spazi del nido aziendale parte il progetto "Gioco al Centro!". Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 14, il centro propone attività di gioco, letture, musica, attività motorie, laboratori manuali e creativi da svolgere outdoor a stretto contatto con la natura. Sono stati fissati gruppi di 5 bambini suddivisi per fasce di età, con la presenza di un educatore. Il numero massimo di iscritti è di 25 bambini. Il modulo di iscrizione e l'informativa possono essere richiesti e restituiti all'indirizzo e-mail lanuvolablurovigo@gmail.com, il termine per le iscrizioni è fissato a lunedì 13 luglio. Per informazioni sull'organizzazione del centro estivo: Sonia Vallin (tel. 340 061 8939)